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В Самаре осуждены за мошенничество руководители ООО «СамараАзот»

18 января 2018 21:00
177
Они обманом похитили более 39 млн рублей.
Прокуратурой Ленинского района Самары поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении генерального директора и исполнительного директора ООО «СамараАзот». Они обвиняются по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

Судом установлено, что 21 апреля 2016 года генеральный директор ООО «СамараАзот», действуя группой лиц по предварительному сговору с исполнительным директором организации, используя свои служебные положения, путем обмана, получили предоплату по договору на поставку минеральных удобрений - туковых смесей и, не имея цели исполнения обязательств, вытекающих из договора поставки, похитили у ООО «Агрофирма Ариант» денежные средства в размере более 39 млн рублей.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил генеральному директору наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, исполнительному директору - 5 лет 5 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима без дополнительных видов наказания.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Также с них взыскан в пользу организации в полном объеме материальный ущерб, причиненный преступлением, сообщает пресс-служба облпрокуратуры. 
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