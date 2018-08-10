В Самаре осуждены судебные приставы, виновные в хищениях автотранспортных средств и других преступлениях
10 августа 2018 16:40
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Осужденные входили в состав организованной преступной группы, специализирующейся на хищении автотранспортных средств на территории Самары. Выявить указанные преступления удалось в ходе расследования убийства, совершенного в 2016 году.
18 мая 2016 года следственным отделом по Промышленному району Самары было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" - по факту безвестного исчезновения мужчины, 1988 года рождения.
При расследовании уголовного дела установлено, что в начале апреля 2016 года мужчина выехал на автомобиле из гаража, расположенного в Промышленном районе города Самары и не вернулся.
В мае 2016 года в следственный отдел из правоохранительных органов Киргизской Республики поступила информация о том, что на территории указанного государства задержан автомобиль, на котором уехал потерпевший, с установленным на нем государственным регистрационным знаком, не соответствующим паспорту транспортного средства.
27 мая 2016 года, примерно в 70 метрах от участка автотрассы, находящегося примерно в одном километре от кольцевой развязки автодорог Самара - Чапаевск - Новокуйбышевск - Саратов, под полом заброшенного дачного домика обнаружено тело пропавшего мужчины, с признаками насильственной смерти, с полиэтиленовыми пакетами на голове и ногах.
В ходе следствия установлено, что к совершению указанного преступления причастны двое граждан соседней Республики, которые вместе с умершим и еще двумя гражданами, являются членами организованной преступной группы, специализирующейся на хищении автотранспортных средств. Также установлено, что в указанную организованную преступную группу входили еще и сотрудники УФССП России по Самарской области: судебный пристав-исполнитель ОСП Самарского района города Самары Александр Коптев, старший специалист 2 разряда указанного отдела Диана Шагалеева и судебный пристав-исполнитель ОСП Железнодорожного района города Самары Динара Мавлютова.
Следствием и судом установлено, что в период с апреля 2015 года по апрель 2016 года участники организованной преступной группы совершили не менее десяти хищений автотранспортных средств на территории города Самары, а также правоустанавливающих документов на автомобили. Практически все автомобили были в залоге у банков и изымались у собственников, якобы, в процессе исполнительных действий, однако банку не возвращались. Ущерб потерпевшим был причинен на общую сумму не менее 8, 5 миллионов рублей.
Преступления совершались практически по одной схеме - сотрудниками УФССП подбирались исполнительные производства, связанные с взысканием долгов в пользу кредитных организаций. Далее, составлялись процессуальные документы об изъятии принадлежащих должникам автомобилей якобы для передачи взыскателю, однако впоследствии данные автомобили реализовывались членами данной организованной группы. Вместе с тем, было решено подбирать исполнительные производства по обращению взыскания на автомобили, должники по которым являются неблагонадежными, а именно ведут асоциальный образ жизни или находятся в местах лишения свободы, либо имеют многочисленные долги и скрываются от представителей банков. По замыслу, данная категория граждан в случае изъятия у них автомобилей не будет обжаловать данные действий и тем более обращаться с заявлениями в правоохранительные органы. В целях конспирации, похищенные автотранспортные средства помещались на временное хранение в заранее подготовленные (в том числе арендованные) гаражи, расположенные в различный районах города Самары.
В ходе производства предварительного следствия Динара Мавлютова, обвиняемая в совершении 3 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества), полностью признала свою вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. В 2017 году приговором суда ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
В августе 2018 года приговором суда Ниязову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, Коптеву – на 4 года, Шагалеевой – на 3 года 1 месяц. Отбывать наказание все будут в исправительной колонии общего режима.
Уголовное дело в отношении других обвиняемых выделено в отдельное производство, в связи с тем, что они скрылись от органов следствия
и находятся в розыске, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
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Осужденные входили в состав организованной преступной группы, специализирующейся на хищении автотранспортных средств на территории Самары. Закон
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