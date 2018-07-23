В Самаре осуждены пособники и подстрекатели к причинению тяжкого вреда здоровью человека

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Следствием и судом установлено, что в апреле 2016 года Гафуров по договоренности с заказчиком предложил Семину подыскать исполнителя в причинении тяжких телесных повреждений местному жителю, 1966 года рождения, за 110 тысяч рублей. Семин согласился и привлек к совершению преступления своего знакомого, который 29 апреля 2016 года совместно с двумя другими мужчинами причинили телесные повреждения указанному 50-летнему местному жителю. В тот же день потерпевший был госпитализирован и ему была оказана своевременная медицинская помощь.Кроме того, в 2016 году Гафуров незаконно приобрел в целях последующего сбыта, пригодное для стрельбы самодельное огнестрельное оружие – пистолет, переделанный из газового сигнального пистолета и семь патронов, пригодных для стрельбы, являющихся боеприпасами, а также, ручную осколочную гранату марки Ф-1 в сборе со взрывателем марки УЗРГМ-2, которые впоследствии безвозмездно передал Ковегину. Все оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества были изъяты у Ковергина в ходе обыска сотрудниками правоохранительных органов.Приговором федерального суда Железнодорожного района города Самары Самарской области Гафурову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, Семину – 2 года лишения свободы и Ковергину – 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.В отношении злоумышленников, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ уголовные дела выделены в отдельные производства, предварительное расследование по которым продолжается.Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ФСБ России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.