В Самаре осуждены подстрекатели и пособники заказного убийства заместителя казачьего атамана
15 ноября 2017 14:20
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В судебном заседании установлено, что в период с ноября 2014 года по 12 января 2015 года Л. согласился с предложением неустановленного лица найти человека, который за вознаграждение до 1 млн рублей согласится лишить жизни Е. Л. обратился к своему знакомому П., а тот в свою очередь к своему родственнику С. с просьбой подыскать такого человека. С. предложил своему знакомому П. совершить убийство Е. за денежное вознаграждение. П. (ранее осужден) согласился и сообщил, что ему необходимы оружие и денежное вознаграждение в сумме 500 тысяч рублей. Л. передал П. пистолет «ТТ» и деньги в сумме 1 млн рублей. На встрече с П. он в машине С. передал ему 250 тысяч рублей и вышеуказанный пистолет. 26 января 2015 года Е. был убит П. во дворе своего дома тремя выстрелами из пистолета.
Суд c учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимых виновными в совершении преступления и назначил Л. наказание в виде 15 лет лишения свободы, П. – 12 лет лишения свободы, С. – 12 лет лишения свободы.
Всем осужденным назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год и постановлено отбывать основное наказание в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
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