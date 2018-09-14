В Самаре осуждена женщина за убийство своего новорожденного сына

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В ночь с 10 на 11 января 2018 года, во дворе дома, расположенного по улице Ставропольской в Самаре, был обнаружен новорожденный мальчик. Жители дома вызвали сотрудников скорой помощи, которые доставили ребенка в больницу. Однако, спасти младенца не удалось. 11 января 2018 года мальчик скончался в больнице.По версии следствия, обвиняемая родила ребенка дома, а затем вынесла его ночью на улицу, где и оставила.Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком в 1 год условно, с испытательным сроком на 1 год. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.