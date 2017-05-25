В Самаре осужден сбытчик наркотиков

111

Судом установлено, что Кирюхин сбыл мефедрон (0,91 грамма), после чего был задержан сотрудниками полиции в ходе проведения проверочной закупки. При личном досмотре у него было обнаружено и изъято еще 2,64 грамма мефедрона.Суд, с учетом мнения прокурора, а также данных, характеризующих личность Кирюхина, признал его виновным и назначил наказание в виде 9 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.Фото uvd-pervouralsk.ru