В Самаре осужден сбытчик наркотиков
25 мая 2017 22:09
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Судом установлено, что Кирюхин сбыл мефедрон (0,91 грамма), после чего был задержан сотрудниками полиции в ходе проведения проверочной закупки. При личном досмотре у него было обнаружено и изъято еще 2,64 грамма мефедрона.
Суд, с учетом мнения прокурора, а также данных, характеризующих личность Кирюхина, признал его виновным и назначил наказание в виде 9 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Фото uvd-pervouralsk.ru
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