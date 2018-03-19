В Самаре осужден мужчина, совершивший 12 краж из квартир и офисов

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Установлено, что мужчина в торговых центрах и офисных зданиях проникал в служебные посещения, откуда похищал имущество граждан и организаций. Всего в период с мая по октябрь 2017 года им причинен ущерб на сумму свыше 247 тысяч рублей.Кроме того, 23 сентября 2017 года он был застигнут хозяином при попытке вскрытия входной двери в одном из домов по 8 просеке в Самаре. Злоумышленник скрылся с места происшествия, но в этот же день сумел проникнуть в другой дом на этой же улице, откуда похитил имущество на сумму 147 тысяч рублей.При задержании преступника при нем был обнаружен героин массой 5.02 грамма.Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.