В Самаре осужден мужчина, по вине которого погиб его 2-летний сын

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Следствием и судом установлено, что 14 июня 2018 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставил без присмотра своего малолетнего сына в ванной, наполненной водой, в результате чего наступила смерть 2-ух летнего ребенка от механической асфиксии при утоплении.Приговором суда мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 5 месяцев. передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.