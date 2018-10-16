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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Самаре осужден мужчина, по вине которого погиб его 2-летний сын

16 октября 2018 18:56
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Находясь в состоянии алкогольного опьянения он оставил без присмотра своего малолетнего сына в ванной, наполненной водой.
Собранные следственным отделом по Промышленному району города Самары доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 27-летнему местному жителю. Он признан виновным в "причинение смерти по неосторожности".

Следствием и судом установлено, что 14 июня 2018 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставил без присмотра своего малолетнего сына в ванной, наполненной водой, в результате чего наступила смерть 2-ух летнего ребенка от механической асфиксии при утоплении.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 5 месяцев. передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 
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