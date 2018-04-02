В Самаре осужден молодой человек, укравший 10 мобильных телефонов из салона сотовой связи

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Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа обратила внимание на то, что двери павильона не имели признаков взлома. Единственное, что имело повреждение – витрина. Появились подозрения, что к преступлению может быть причастен гражданин, имеющий в своем распоряжении ключи от входной двери. Полицейские начали выяснять, чьим ключом мог быть открыт салон. При проверке оказалось, что отпирающее средство отсутствовало только у одного работника.В ходе общения с ним полицейские выяснили, что накануне он встречался с друзьями. Ключ пропал после того, как парень для сохранности отдал свою сумку одному из своих знакомых. Полицейские стали выяснять у работника салона сотовой связи данные его приятеля, в том числе и его приметы. Впоследствии данная информация позволила установить подозреваемого: в торговом зале павильона были установлены камеры видеонаблюдения, которые запечатлели предполагаемого злоумышленника. В нем опрашиваемый работник салона опознал своего знакомого.Сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемого, ранее уже попадавшего в поле зрения правоохранительных органов, и задержали его. Из показаний злоумышленника следовало: примерно в 5 утра бар, в котором он отдыхал вместе с друзьями, начал закрываться. Приятели стали расходиться по домам.По словам молодого человека, так как в тот вечер он выпил меньше всех алкоголя, то во время застолья друг отдал ему свою сумку для лучшей сохранности. Сложившейся ситуацией 25-летний юноша решил воспользоваться. Приехав на место работы своего знакомого, он ключом открыл дверь и попытался им же отпереть витрины, внутри которых хранились сотовые телефоны. Но его действия прервала сработавшая сигнализация. Взломщик второпях разбил стеклянную створку и забрал оттуда сотовые телефоны. Впоследствии часть своей добычи он сдал в разные ломбарды и комиссионные магазины областного центра, а остальное отдал одному из своих приятелей. Ключ от торгового павильона, по словам обвиняемого, он выкинул.По итогам проверки следователями было возбуждено уголовное дело по статье «Кража»,. В марте текущего года оно было передано в Советский районный суд Самары для рассмотрения по существу. Молодой человек был признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание - год исправительных работ. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.