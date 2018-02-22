В Самаре осужден молодой человек, похитивший машину своего дяди

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Установлено, что ночью 24 октября 2017 года молодой человек похитил с целью последующего выкупа принадлежащую его дяде автомашину «Тойота Королла», припаркованную около дома. Племянник воспользовался имеющимися у него ключами от автомобиля, так как ранее управлял им по просьбе и в присутствии владельца.Общая сумма причиненного ущерба составила 662 тысячи рублей.В суде подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся, дело рассмотрено в особом порядке.Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год.Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.