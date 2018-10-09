В Самаре осужден инженер по охране труда, по вине которого пигиб 17-летний подросток

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Собранные Советским межрайонным следственным отделом города Самары доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора инженеру по охране труда общества с ограниченной ответственностью Виктору Тимошенко. Он признан виновным в "нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека".Установлено, что 27 ноября 2017 года в период времени с 16 часов до 18 часов 35 минут 17-летний подросток находился на объекте застройки дома, расположенного по Пятой просеке в Октябрьском районе города Самары. По устной договоренности с сотрудниками организации он вместе со своим знакомым должны были выполнить работы по доставке квартирных дверей. Указанный строительный участок не был оснащен источником света и ограждениями лифтовых шахт, в результате чего, во время подъема двери по лестничному проему, подросток упал в лифтовую шахту с 14 этажа дома. От полученных травм потерпевший скончался в этот же день в больнице.Приговором федерального суда Октябрьского района города Самары Тимошенко назначено наказание в виде лишения свободы на 1, 5 года условно, с испытательным сроком на 1 год, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области