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В Самаре осужден директор районного центра социально-экономического развития за растрату и злоупотребление полномочиями

24 января 2018 21:10
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Он лишился свободы сроком на 3 года 3 месяца, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора директору АНО «Многофункциональный межпоселковый центр социально-экономического развития Красноярского района Самарской области» Егору Важову. Он признан виновным по статьям "Присвоение и растрата вверенного имущества" и "Злоупотребление полномочиями".

Установлено, что в период с июля 2014 года по май 2015 года Важов, избрав преступную деятельность как способ получения материальных благ, использовал свое должностное положение для совершения преступлений.

Действуя из корыстных побуждений, он организовал фиктивные финансовые операции по мнимым сделкам с организациями, в результате которых присвоил себе вверенные ему денежные средства «Центра» на общую сумму 1 миллион 582 тысячи рублей, которые были  обращены им в свою пользу, причинив тем самым имущественный вред «Центру» на указанную сумму.

Кроме того, в мае 2015 года Важов, действуя вопреки уставным целям деятельности «Центра» приобрел земельный участок, расположенный  в Красноярском районе, оплату за который произвел за счет денежных средств, принадлежащих «Центру». После чего, использовал указанный земельный участок в личных целях для своего отдыха и отдыха членов семьи.

Приговором Суда Важову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 3 месяца, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 
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Комментарии



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24 января 2018  21:10
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