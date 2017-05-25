В Самаре оштрафован мужчина, который самовольно снимал Волгу с квадрокоптера на речном вокзале

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В Самаре оштрафован мужчина, который самовольно снимал Волгу с квадрокоптера на речном вокзалеПо его словам, мужчина нарушил правила использования воздушного пространства. Он должен был перед съемкой подать уведомление в самарский филиал «Аэронавигация Центральной Волги».Было вынесено постановление о привлечении гражданина к административной ответственности. Он оштрафован на 3000 рублей.Фото m.my.mail.ru