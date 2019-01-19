В Самаре обнаружено крупное игорное заведение, которое посещало большое количество граждан

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В ходе совместной проверки, проведенной сотрудниками прокуратуры города Самары и сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области, при поддержке СОБР Управления Росгвардии по Самарской области, в ночь с 18 на 19 января 2019 года выявлен факт незаконной организации и проведения азартных игр в Железнодорожном районе Самары по ул. Малахитовая, д. 8.Установлено, что в помещениях жилого дома осуществляет свою деятельность крупное игорное заведение, которое посещало большоеколичество граждан. Сотрудниками полиции с места происшествия изъято 10 современных игровых аппаратов, незаконная игорная деятельность прекращена.В настоящее время устанавливается собственник здания, предоставивший помещения для размещения клуба, место приобретения игровых аппаратов, а также выполняются иные необходимые оперативно- розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельстворганизации и проведения незаконной игорной деятельности, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области