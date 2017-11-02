В Самаре нелегал попал под суд за "публичное оправдание терроризма"
2 ноября 2017 22:59
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По версии следствия, мужчина, находясь в Самаре, разместил при помощи телефона на личной страничке соцсети материал экстремистского содержания, который содержит обоснование деятельности международных террористических организаций «Исламское Государство Ирака и Шама» и «Аль-Каида» (запрещенных на территории Российской Федерации), а также "публичное оправдание и обоснование терроризма, признание идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании".
Указанный выше материал согласно проведенному исследованию в «Самарском государственном социально-педагогическом университете» содержит сведения о террористических организациях «Аль-Каида» и «Исламское Государство Ирака и Шама» (запрещенных на территории РФ) и содержит публичное оправдание терроризма.
В отношении молодого человека судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Приволжский окружной военный суд для рассмотрения по существу.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
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