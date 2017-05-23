В Самаре направлено в суд уголовное дело по факту коммунальной аварии в поселке Мехзавод

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В марте 2017 года в результате порыва водовода в районе поселка Мехзавод г. Самары без холодного водоснабжения остались 673 жилых дома и 11 учреждений, в том числе 4 детских сада и 7 школ.Проведенной по данному факту прокурорской проверкой установлено, что инженерные коммуникации были повреждены ковшом экскаватора при проведении сотрудниками ООО «Самаратрансстрой» работ по строительству коллектора дождевой канализации на Московском шоссе. При этом в нарушение строительных норм уведомление о планируемых земляных работах от подрядной организации в ООО «Самарские Коммунальные Системы» не поступило. Об аварии эксплуатирующей организации стало известно в результате изменений стандартных показателей на датчиках давления, установленных на водопроводных сетях в поселке Мехзавод.В период прокурорской проверки водоснабжение было восстановлено.В отношении ООО «Самаратрансстрой» и его директора прокурор города возбудил дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 4.11 Закона Самарской области «Об административных правонарушениях на территории Самарской области» (производство земляных работ с нарушением порядка, установленного муниципальными правовыми актами). Административной комиссией Красноглинского района г.о. Самара виновные лица привлечены к ответственности в виде штрафа в сумме 650 тысяч рублей.Кроме того, по материалам прокурорской проверки органом дознания возбуждено уголовное дело по статье "Самоуправство".По итогам расследования дела начальнику участка ООО «Самаратрансстрой» Малюкову Р.Р. предъявлено обвинение в том, что он в нарушение действующего законодательства дал указание подчиненным сотрудникам на разработку грунта и установку ливневых канализаций, что повлекло повреждение инженерных коммуникаций и причинение значительного материального ущерба в сумме свыше 1 млн рублей ООО «СКС» .Уголовное дело направлено в Красноглинский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.