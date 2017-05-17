В Самаре направлено в суд дело по факту смерти семьи: мужа, жены и двух малолетних детей

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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц, а также малолетних".Учитывая то, что на момент осмотра места происшествия окна и входная дверь в квартиру были закрыта изнутри, следствие полагает, что убийство детей и женщины совершил отец семейства, который впоследствии покончил жизнь самоубийством.Уголовное дело для дальнейшего расследования было передано в третий отдел по расследованию особо важных дел. В ходе предварительного следствия проведен большой объем процессуальных действий, в том числе: более 15 выемок и осмотров, более 10 судебных экспертиз и 30 допросов. Допрошенная мать мужчины, который по версии следствия убил членов семьи, отказалась от прекращения уголовного дела в связи со смертью обвиняемого, а, следовательно, в соответствии нормами уголовно – процессуального законодательства, было принято решение о направлении уголовного дела в суд.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.