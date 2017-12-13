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В Самаре начата проверка по факту падения глыбы снега на 3-летнюю девочку

13 декабря 2017 23:10
154
Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.
12 декабря в сети Интернет появилась информация о том, что на улице Товарной города Самары на 3-летнюю девочку упала глыба снега, в результате чего ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.

По данному факту следственным отделом по Кировскому району города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия, назначено судебно – медицинское исследование.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

 
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Комментарии



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