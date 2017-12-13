В Самаре начата проверка по факту падения глыбы снега на 3-летнюю девочку
13 декабря 2017 23:10
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По данному факту следственным отделом по Кировскому району города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия, назначено судебно – медицинское исследование.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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