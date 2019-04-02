В Самаре начата доследственная проверка после смерти судьи, сбитого автомобилем
2 апреля 2019 20:35
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В настоящее время по данному факту Советским межрайонным следственным отделом города Самары начата доследственная проверка, назначены автотехническое и судебно-медицинское исследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
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