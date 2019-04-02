В Самаре начата доследственная проверка после смерти судьи, сбитого автомобилем

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31 марта примерно в 4 часа 15 минут рядом с домом 203 на 3-ей просеке в Самаре произошло ДТП с участием пешехода и водителя автомобиля. В результате полученных телесных повреждений, пешеход – судья Арбитражного суда, скончался в этот же день в медицинском учреждении.В настоящее время по данному факту Советским межрайонным следственным отделом города Самары начата доследственная проверка, назначены автотехническое и судебно-медицинское исследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области