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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Самаре начата доследственная проверка после смерти судьи, сбитого автомобилем

2 апреля 2019 20:35
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Назначены автотехническое и судебно-медицинское исследования.
31 марта примерно в 4 часа 15 минут рядом с домом 203 на 3-ей просеке в Самаре произошло ДТП с участием пешехода и водителя автомобиля. В результате полученных телесных повреждений, пешеход – судья Арбитражного суда, скончался в этот же день в медицинском учреждении.

В настоящее время по данному факту Советским межрайонным следственным отделом города Самары начата доследственная проверка, назначены автотехническое и судебно-медицинское исследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 


Фото:    пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
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