В Самаре начата доследственная проверка по факту травмирования 9-летнего ребенка во время чистки снега с крыши дома

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По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом начата доследственная проверка. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.По результатам проверки будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области