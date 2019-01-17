В Самаре начата доследственная проверка по факту смерти троих мужчин в СДК «Авиатор»

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По данному факту следственным отделом по Кировскому району Самары начата доследственная проверка.По предварительным данным, погибшие мужчины занимались ремонтными работами в доме, в котором был установлен бензогенератор.Вероятная причина смерти – отравление выхлопными газами от бензо-генератора.В настоящее время назначены судебно – медицинские исследования, проводится осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства происшествия передает пресс-служба Су СК РФ по СО.Фото: пресс-служба Су СК РФ по СО