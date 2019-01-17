В Самаре начата доследственная проверка по факту смерти троих мужчин в СДК «Авиатор»
17 января 2019 17:22
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По данному факту следственным отделом по Кировскому району Самары начата доследственная проверка.
По предварительным данным, погибшие мужчины занимались ремонтными работами в доме, в котором был установлен бензогенератор.
Вероятная причина смерти – отравление выхлопными газами от бензо-генератора.
В настоящее время назначены судебно – медицинские исследования, проводится осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства происшествия передает пресс-служба Су СК РФ по СО.
Фото: пресс-служба Су СК РФ по СО
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