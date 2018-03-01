В Самаре начата доследственная проверка по факту обнаружения трех тел после тушения пожара по улице Большая Караванная

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После тушения пожара обнаружены тела хозяина дома, 1958 года рождения, а также женщины, 1969 года рождения и мужчины, которые проживали вместе с хозяином дома.По данному факту Куйбышевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка.По предварительным данным, пожар произошел в результате неисправности электропроводки.Назначены судебно – медицинское и пожаро-техническое исследования.По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.