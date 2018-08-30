В Самаре начальника МОСП по взысканию административных штрафов подозревают в подлоге на 13 миллионов рублей
30 августа 2018 16:49
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По версии следствия, в ноябре 2017 года подозреваемая, находясь в служебном помещении, внесла заведомо ложные сведения в «автоматизированную систему ФССП РФ», а именно создала в ней 22 тысячи 79 «платежных документов о погашении долга», на основании которых были незаконно окончены 17 тысяч 178 исполнительных производств, по которым общая сумма взыскания составляет более 13 миллионов рублей.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, передает пресс-служба СУ СК РФ по Сам арской области.
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Сам арской области
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