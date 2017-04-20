В Самаре на полицейского заведено уголовное дело за "покушение на мошенничество"

155

В апреле 2017 года он, находясь около здания отдела полиции получил 35 тысяч рублей, под предлогом оказания содействия в переквалификации действий мужчины, обвиняемого в совершении преступления по статье "Разбой" на менее тяжкое преступление по статье "Самоуправство". Не имея при этом намерений и реальной возможности выполнить принятые на себя обязательства.После получения денег он был задержан сотрудниками УФСБ России по Самарской области на месте происшествия.Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.