В Самаре на директора предприятия завели уголовное дело за невыплату зарплаты сотрудникам

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Согласно собранным полицейскими материалам, с августа по ноябрь 2016 года директор предприятия из корыстной и иной личной заинтересованности не выплачивал заработную плату сотрудникам. В результате перед работниками организации в количестве 115 человек возникла задолженность по оплате труда почти полтора миллиона рублей.В настоящее время по статье «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат» возбуждено уголовное дело. По данным полиции, подозреваемый – житель Самары 1973 года рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.