В Самаре на директора предприятия завели уголовное дело за невыплату зарплаты сотрудникам
29 ноября 2017 14:30
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В настоящее время по статье «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат» возбуждено уголовное дело. По данным полиции, подозреваемый – житель Самары 1973 года рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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