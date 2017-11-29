Я нашел ошибку
Главные новости: 
Это – одно из старейших в стране и первое среднее специальное заведение в Самаре.
Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной празднует 150-летний юбилей
По статье «Кража», возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Житель Красноярского района сдал в ломбард, украденные у сожительницы ювелирные изделия
Услуга постепенно становится популярной. Так, за ноябрь ульяновцы оплатили с помощью банковской карты более 5000 поездок на общественном транспорте.
Жители Ульяновска могут оплачивать проезд банковской картой
Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.
В Самаре на директора предприятия завели уголовное дело за невыплату зарплаты сотрудникам
Согласно результатам проведенной в дальнейшем экспертизы, изъятый предмет - нунчаки, является холодным оружием ударно-раздробляющего действия.
У тольяттинца полицейские изъяли холодное оружие - нунчаки, возбуждено уголовное дело
По пьесе Алекса фон Бъёрклуда «Дурачок».
В самарском театре «Витражи» состоится премьерный показ спектакля «Миллиард»
В Самарской области поезд насмерть сбил молодого мужчину Устанавливают обстоятельства трагедии.
В Самарской области поезд насмерть сбил молодого мужчину
В ДТП в Красноярском районе пострадали 6 человек, из них трое несовершеннолетних Их будут лечить амбулаторно.
В ДТП в Красноярском районе пострадали 6 человек, из них трое несовершеннолетних
сегодня  Среда, 29 ноября, 15:53
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 29/11:
USD 58.41
0.13
EUR 69.49
-0.01
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Самаре на директора предприятия завели уголовное дело за невыплату зарплаты сотрудникам

29 ноября 2017 14:30
77
Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.
В ходе проверки, проведенной сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Самаре, был установлен факт того, что работники одного из предприятий Кировского района в 2016 году на протяжении нескольких месяцев не получали заработную плату. Согласно собранным полицейскими материалам, с августа по ноябрь 2016 года директор предприятия из корыстной и иной личной заинтересованности не выплачивал заработную плату сотрудникам. В результате перед работниками организации в количестве 115 человек возникла задолженность по оплате труда почти полтора миллиона рублей.

В настоящее время по статье «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат» возбуждено уголовное дело. По данным полиции, подозреваемый – житель Самары 1973 года рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
29 ноября 2017  14:30
Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.
В Самаре на директора предприятия завели уголовное дело за невыплату зарплаты сотрудникам
Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.   Закон
72
29 ноября 2017  14:23
Согласно результатам проведенной в дальнейшем экспертизы, изъятый предмет - нунчаки, является холодным оружием ударно-раздробляющего действия.
У тольяттинца полицейские изъяли холодное оружие - нунчаки, возбуждено уголовное дело
Согласно результатам проведенной в дальнейшем экспертизы, изъятый предмет - нунчаки, является холодным оружием ударно-раздробляющего действия.  Закон
86
28 ноября 2017  17:15
Женщина, в нарушение Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, самовольно произвела демонтаж части наружной стены, в связи с чем нарушила права собственников дома.
Суд обяза самарчанку снести самовольно возведенный балкон
Женщина, в нарушение Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, самовольно произвела  демонтаж части наружной стены, в связи с чем нарушила права... Закон
299
28 ноября 2017  13:46
Прокуратура в Саратовской области пресекла продажу сапфиров в интернете Покупателю предлагали доставить товар по почте.
Прокуратура в Саратовской области пресекла продажу сапфиров в интернете
Покупателю предлагали доставить товар по почте. Закон
182
28 ноября 2017  10:40
Самарские полицейские уничтожили более 3 500 единиц оружия Перед уничтожением все оружие было приведено в негодное состояние.
Самарские полицейские уничтожили более 3 500 единиц оружия
Перед уничтожением все оружие было приведено в негодное состояние. Закон
196
27 ноября 2017  23:31
Помимо онлайн-игр будут идентифицироваться и пользователи социальных сетей.
ФСБ решило: в России в онлайн-игры будут пускать по паспорту
Помимо онлайн-игр будут идентифицироваться и пользователи социальных сетей.   Закон
435
27 ноября 2017  15:44
Тела похищенных мужчин с признаками насильственной смерти обнаружены стражами порядка закопанными в поле на территории Красноярского района.
Полицейские Сергиевского района задержали похитителей двух работников одного из предприятий Сургута
Тела похищенных мужчин с признаками насильственной смерти обнаружены стражами порядка закопанными в поле на территории Красноярского района. Закон
1020
Весь список
Происшествия
29 ноября 2017  15:08
По статье «Кража», возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Житель Красноярского района сдал в ломбард, украденные у сожительницы ювелирные изделия
По статье «Кража», возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.   Происшествия
37
29 ноября 2017  13:59
В Самарской области поезд насмерть сбил молодого мужчину Устанавливают обстоятельства трагедии.
В Самарской области поезд насмерть сбил молодого мужчину
Устанавливают обстоятельства трагедии. Происшествия
158
29 ноября 2017  13:50
В ДТП в Красноярском районе пострадали 6 человек, из них трое несовершеннолетних Их будут лечить амбулаторно.
В ДТП в Красноярском районе пострадали 6 человек, из них трое несовершеннолетних
Их будут лечить амбулаторно. Происшествия
99
Весь список
Криминал
29 ноября 2017  12:49
В Жигулевске отец наказал сына раскаленной отверткой
В Жигулевске отец наказал сына раскаленной отверткой
Возбуждено уголовное дело. Криминал
833
29 ноября 2017  11:24
Самарский таможенник отказался от взятки в 25 000 рублей Гражданин Республики Узбекистан предлагал деньги за бездействие.
Самарский таможенник отказался от взятки в 25 000 рублей
Гражданин Республики Узбекистан предлагал деньги за бездействие. Криминал
140
29 ноября 2017  10:51
В Самаре мужчину убили строительным блоком по голове Инцидент произошел в ходе застолья.
В Самаре мужчину убили строительным блоком по голове
Инцидент произошел в ходе застолья. Криминал
130
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
4847
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1731
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8621
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2440
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
9785
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2825
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
1821
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1430
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1777
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1666
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1395
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3030
Весь список

Мероприятия
В Самаре в кинотеатре «Вертикаль» состоится премьера фильма «Мозг. Вторая Вселенная»
В Самаре состоится награждение победителей Межрегионального конкурса «Экочудо»
В ДК «Металлург» в Самаре начинаются общедоступные мероприятия проекта «Театральный маршрут»
Весь список
Популярное
за сегодня

В Жигулевске отец наказал сына раскаленной отверткой

843

В Самаре один из трамваев украсит герб Штутгарта

508

Путин предложил госсубсидии на ипотеку семьям с двумя и тремя детьми

426
за неделю

В Самаре появится Северное шоссе

2444

В Самарской области после столкновения с мусоровозом погиб водитель "тринадцатой"

2273

Когда зима придет в Самару?

2100
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда