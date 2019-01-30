В Самаре на Мориса Тореза обнаружили ещё один подпольный игорный клуб

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Об этом сообщает депутат ГосДумы от СО"По сигналу жителей обнаружили ещё один подпольный игорный клуб в Самаре на МорисаТореза, 137. Приглашённые мной сотрудники УМВД накрыли его с поличным. 9 одноруких бандитов. Судя по записям, прибыль за сутки составляла десятки тысяч рублей. Состав преступления по ст.171.2 УК РФ налицо. Самое занятное, что подпольный игорный клуб располагался в жилом доме, за дверью, украшенной табличкой «Центр социального обслуживания граждан Советского района». В администрации района объясняют, что ЦСО съехал отсюда в 2014 г., но снять табличку забыли. В целом же борьба с подпольными игорными заведениями идёт в Самаре достаточно активно. Неделю назад прокуратура и УМВД накрыла аналогичный притон в Ж/д районе, изъяв 10 автоматов. Как инициатору изменений диспозиции ст 171.2 УК РФ, для меня это крайне важно. Вспоминаю, как в 2011 мы начинали борьбу с этим злом. В Самаре игорные клубы были на каждом шагу. За один рейд с Дмитрием Азаровым‬ (тогда ещё мэром) мы изъяли тогда более 150 игровых автоматов. Сегодня ничего подобного нет и близко. Заведений немного и все они работают конспиративно", - написал Александр Хинштейн в Твиттере.