Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 31 января, 00:23
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -17 °C, Тольятти  -16 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 30/01:
USD 66.1
-0.24
EUR 75.57
-0.31
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Самаре на Мориса Тореза обнаружили ещё один подпольный игорный клуб

30 января 2019 22:34
74
Судя по записям, прибыль за сутки составляла десятки тысяч рублей.
Об этом сообщает депутат ГосДумы от СО Александр Хинштейн.

"По сигналу жителей обнаружили ещё один подпольный игорный клуб в Самаре на МорисаТореза, 137. Приглашённые мной сотрудники УМВД накрыли его с поличным. 9 одноруких бандитов. Судя по записям, прибыль за сутки составляла десятки тысяч рублей. Состав преступления по ст.171.2 УК РФ налицо. Самое занятное, что подпольный игорный клуб располагался в жилом доме, за дверью, украшенной табличкой «Центр социального обслуживания граждан Советского района». В администрации района объясняют, что ЦСО съехал отсюда в 2014 г., но снять табличку забыли. В целом же борьба с подпольными игорными заведениями идёт в Самаре достаточно активно. Неделю назад прокуратура и УМВД накрыла аналогичный притон в Ж/д районе, изъяв 10 автоматов. Как инициатору изменений диспозиции ст 171.2 УК РФ, для меня это крайне важно. Вспоминаю, как в 2011 мы начинали борьбу с этим злом. В Самаре игорные клубы были на каждом шагу. За один рейд с Дмитрием Азаровым‬ (тогда ещё мэром) мы изъяли тогда более 150 игровых автоматов. Сегодня ничего подобного нет и близко. Заведений немного и все они работают конспиративно", - написал Александр Хинштейн в Твиттере. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
30 января 2019  22:34
Судя по записям, прибыль за сутки составляла десятки тысяч рублей.
В Самаре на Мориса Тореза обнаружили ещё один подпольный игорный клуб
Судя по записям, прибыль за сутки составляла десятки тысяч рублей.  Закон
71
30 января 2019  21:20
Допрашивали сенатора в качестве обвиняемого по трем статьям УК РФ — об участии в преступном сообществе, убийстве и давлении на свидетеля.
Сенатор Арашуков на допросе в СК потребовал переводчика
Допрашивали сенатора в качестве обвиняемого по трем статьям УК РФ — об участии в преступном сообществе, убийстве и давлении на свидетеля.  Закон
98
30 января 2019  17:19
В больницу были фиктивно трудоустроены шесть человек.
Сотрудники самарской больницы Пирогова, обвиняемые в мошенничестве и других преступления, пойдут под суд
В больницу были фиктивно трудоустроены шесть человек.  Закон
194
30 января 2019  17:07
Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков пытался сбежать с заседания Совфеда, на котором его впоследствии задержали.
Стало известно о попытке побега Арашукова из здания Совфеда перед задержанием
Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков пытался сбежать с заседания Совфеда, на котором его впоследствии задержали.  Закон
165
30 января 2019  14:04
Его обвиняют в нескольких преступлениях, в том числе в организации преступного сообщества.
Cенатора от Карачаево-Черкесии Арашукова задержали в зале заседаний Совфеда
 Его обвиняют в нескольких преступлениях, в том числе в организации преступного сообщества. Закон
180
30 января 2019  11:37
В Министерстве юстиции нашли оправдание взяткам
В Министерстве юстиции нашли оправдание взяткам
В ведомстве пояснили, в каких случаях коррупцию предлагается прощать. Закон
203
29 января 2019  16:40
Осуществляется осмотр помещений. В данный момент информация подтверждения не получила.
Анонимные сообщения о "заминировании" лечебных учреждений Самары проверяются правоохранительными органами
Осуществляется осмотр помещений. В данный момент информация подтверждения не получила.  Закон
281
Весь список
Происшествия
30 января 2019  12:19
Мужчина-пешеход погиб на автодороге «Кинель-Богатое-Борское» Полиция ищет очевидцев и участников ДТП.
Мужчина-пешеход погиб на автодороге «Кинель-Богатое-Борское»
Полиция ищет очевидцев и участников ДТП. Происшествия
235
30 января 2019  11:55
Член Комитета Совета Федерации предложил конфисковывать имущество у авиадебоширов
Член Комитета Совета Федерации предложил конфисковывать имущество у авиадебоширов
По мнению сенатора, нынешних мер — пяти лет лишения свободы или штрафа до 500 тысяч рублей — недостаточно. Происшествия
210
30 января 2019  11:45
Устанавливаются обстоятельства и участники ДТП на Ново-Садовой в Самаре Пешеход получил травму головы.
Устанавливаются обстоятельства и участники ДТП на Ново-Садовой в Самаре
Пешеход получил травму головы. Происшествия
268
Весь список
Криминал
30 января 2019  11:57
В Тольятти разбойник с ножом напал на торговый павильон
В Тольятти разбойник с ножом напал на торговый павильон
Он похитил 2000 рублей. Криминал
199
29 января 2019  13:17
Волна «минирования» снова докатилась до Самары Поступило сообщение о минировании сразу десяти больниц в областном центре.
Волна «минирования» снова докатилась до Самары
Поступило сообщение о минировании сразу десяти больниц в областном центре. Криминал
612
29 января 2019  13:15
Житель Жигулевска поссорился из-за торговли на рынке и выстрелил в двух своих родственников
Житель Жигулевска поссорился из-за торговли на рынке и выстрелил в двух своих родственников
Один из них погиб. Криминал
201
Весь список


Видео
28 января 2019  11:31
Самарская область получила 23 новых современных спецавтомобиля скорой помощи
Самарская область получила 23 новых современных спецавтомобиля скорой помощи
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии.
Здравоохранение
426
27 января 2019  11:07
В Иркутской области школьник спас вмёрзшего в лёд кота Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой.
В Иркутской области школьник спас вмёрзшего в лёд кота
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой.
Происшествия
563
24 января 2019  09:24
Стали известные примерные сроки ликвидации последствий коммунальной аварии в районе пересечения Ташкентской и Стара-Загоры.
Стали известные примерные сроки ликвидации последствий коммунальной аварии в районе пересечения Ташкентской и Стара-Загоры
Всего 338 домов и 62 274 жителей Самары пока остаются без тепла.
ЖКХ
513
12 января 2019  12:20
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП "Благоустройство" чистили дороги
Работа организована в две смены.
ЖКХ
898
6 января 2019  11:47
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист
Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
Происшествия
1111
3 января 2019  13:04
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров.
Экономика региона
1308
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1875
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1650
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1924
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
2295
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2514
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3759
Весь список

Мероприятия
Болельщиков приглашают в Загородный парк на "Ледовые гонки" от "Крыльев Советов"
Самарцев приглашают в кирху на органный концерт
Чем заняться в Самарской области на этой неделе?
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные