В Самаре на МП «Благоустройство» за растрату денежных средств заведено уголовное дело
28 апреля 2017 17:16
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По версии следствия, в период времени с августа 2016 по март 2017 года, неустановленное лицо из числа руководства МП «Благоустройство», используя свое служебное положение, осуществило незаконные начисления денежных средств на общую сумму 189 тыс.рублей в качестве компенсации затрат на возмещение административных штрафов, наложенных на должностных лиц предприятия ввиду ненадлежащей организации и выполнения работ по содержанию дорог.
Указанные денежные средства с расчетного счета МП «Благоустройство» были перечислены на лицевые счета работников предприятия вместе с заработной платой последних, тем самым неустановленное лицо совершило растрату, то есть хищение вверенного ему чужого имущества – денежных средств МП «Благоустройство» на вышеуказанную сумму.
В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры города, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
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