В Самаре на 3,5 года лишится свободы квартирный мошенник

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Установлено, что, зная о том, что потерпевшая желает приобрести квартиру, Хардин вступил в предварительный сговор с неустановленными следствием лицами, решил похитить денежные средства последней под предлогом продажи принадлежащей ему квартиры.Не имея намерений исполнять обязательства по заключению договора купли-продажи, Хардин и иные неустановленные лица предложили потерпевшей приобрести квартиру за 2 000 000 рублей, из которых 500 000 рублей необходимо передать дочери подсудимого за отказ от участия в приватизации квартиры.Потерпевшая перевела 500 000 рублей на указанный ей расчетный счет, а позже заключила с Хардиным предварительный договор купли-продажи квартиры и соглашение о задатке и передала подсудимому 1 500000 рублей в качестве оплаты за указанную квартиру. Присвоив деньги, Хардин реализовал свою квартиру третьим лицам и скрылся.Государственным обвинителем суду представлены все доказательства, собранные по делу, подтверждающие виновность Хардина и опровергающие его версию об отсутствии умысла на хищение чужого имущества.Суд признал Хардина виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.Фото bloknot-stavropol.ru