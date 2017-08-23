В Самаре на 800 000 рублей оштрафованы виновные в сбросе строительного мусора в несанкционированных местах

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В результате проверки установлены многочисленные факты несоблюдения экологических требований в сфере обращения с отходами производства и потребления, выразившиеся в несанкционированных сбросах отходов.Несанкционированные сбросы производились собственниками большегрузных машин строительных материалов (отходов 4-5 классов опасности) в Куйбышевском, Самарском, Советском, Кировском районах г. Самары.В результате противоправных действий общий вред, причиненный окружающей среде, составил около 1 000 000 рублей.По итогам проверки и на основании собранных доказательств прокуратурой города направлено в суд 24 исковых заявления о взыскании вреда, причиненного почве сбросом отходов.По 20 искам прокурора вынесены судебные акты на сумму свыше 800 000 рублей, требования прокурора удовлетворены в полном объеме.Фактическое исполнение требований прокурора находится на контроле прокуратуры города, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.