В Самаре мужчина смог вселиться в квартиру только после вмешательства судебных приставов

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Работниками отдела судебных приставов Октябрьского района возбуждено два исполнительных производства в отношении гражданки М. (мать) и гражданина М.(сын), предметом исполнения которых стало вселение взыскателя гражданина М. (еще одного сына) и обязать должников передать ему ключи от входной двери.Исполнительные действия были назначены на декабрь 2016 года. Судебным приставом установлено, что должники находятся в спорной квартире, но на требование пристава открыть дверь они устроили длительные переговоры, просили подождать, в итоге решение суда не было исполнено.Судебным приставом-исполнителем был составлен протокол об административном правонарушении (воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов) в отношении М., и направлен в Мировой суд. Должник был оштрафован на 1 тысячу рублей.В дальнейшем должники уклонялись от исполнения решения суда, на прием к судебному приставу-исполнителю являлись представители должника, требование об исполнении решения суда принимать отказывались.Должники обращались в суд с заявлением о пересмотре решения суда и приостановлении исполнительного производства, но в заявленных требованиях им было отказано.Следующие исполнительные действия были назначены на 8 февраля 2017 года. Начальником отдела судебных приставов вынесено постановление о вскрытии жилого помещения.К назначенному времени прибыли взыскатель и его представители, участковый, понятые. Судебный пристав объявил о начале исполнительных действий. Стук в дверь привлек больше внимание соседей, но не жильцов спорной квартиры. Дверь никто не открывал. Было принято решение о вскрытии дверного замка с целью принудительного вселения взыскателя. Через некоторое время появился один из должников, впоследствии продолжительных переговоров на лестничной клетке передал взыскателю экземпляр своих ключей. Взыскатель попал в квартиру, внес свои вещи. При этом, все это время в квартире находилась гражданка М.Судебными приставами были составлены соответствующие акты, а кроме того, вручены должникам постановлении о возбуждении в отношении них исполнительных производств о приведении квартиры в первоначальное состояние – до проведения перепланировки, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.