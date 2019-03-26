В Самаре мошенник, обещавший содействие в приобретении иномарок со значительной скидкой, предстанет перед судом

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В 2017 году обвиняемый, выдавая себя за представителя ООО «Тойота Мотор», который может оказать содействие в приобретении автомобилей Toyota и Lexus со значительной скидкой, а также реализовать по системе Трейд Ин автомобили любых марок по завышенной цене, не имея при этом намерений и возможности выполнить данные им обязательства, ввел в заблуждение нескольких граждан и путем обмана похитил принадлежащие им более 132 миллионов рублей.Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу.Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.