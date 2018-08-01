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В Самаре молодая мать, обвиняемая в смерти по неосторожности своего 10-месячного сына, предстанет перед судом

1 августа 2018 00:00
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21-летняя мать усадила в ванную своего 10-месячного сына. Ребенок находился в детском стуле для купания. Женщина включила воду и вышла из ванной комнаты, оставив ребенка одного.
Советским межрайонным следственным отделом Самары завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, 1996 года рождения. Она обвиняется по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Как сообщалось ранее, 15 мая 2018 года в одной из квартир дома по улице Физкультурной в Самаре, 21-летняя мать усадила в ванную своего 10-месячного сына. Ребенок находился в детском стуле для купания. Женщина включила воду, не закрывая сливного отверстия. После этого она вышла из ванной комнаты, оставив ребенка одного.

Зашедший примерно через 20 минут в ванную комнату отец ребенка, обнаружил сына в наполненной водой ванне, не подававшего признаков жизни.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

В ходе следствия установлены все обстоятельства произошедшего, собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.



Фото:     пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
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Комментарии



Закон
1 августа 2018  00:00
21-летняя мать усадила в ванную своего 10-месячного сына. Ребенок находился в детском стуле для купания. Женщина включила воду и вышла из ванной комнаты, оставив ребенка одного.
В Самаре молодая мать, обвиняемая в смерти по неосторожности своего 10-месячного сына, предстанет перед судом
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