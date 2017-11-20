В Самаре мигрантов проверили на законность их трудовой деятельности
20 ноября 2017 14:41
89
В ходе рейда полицейскими выявлены иностранные граждане, которые осуществляли трудовую деятельность без соответствующих патентов на работу и лица, работающие без трудовых договоров, либо имеющие поддельные квитанции об оплате НДФЛ. Нарушители привлечены к административной ответственности с последующим наложением административного штрафа.
В настоящее время сотрудники отдела иммиграционного контроля проводят работу по установлению и привлечению к административной ответственности самих работодателей.
Всего за три дня рейда сотрудниками Управления по вопросам миграции областного главка составлено 49 протоколов об административных правонарушениях, наложено административных штрафов в сумме 74 тысячи рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
20 ноября 2017 14:41
Всего за три дня рейда составлено 49 протоколов об административных правонарушениях, наложено административных штрафов в сумме 74 тысячи рублей. Закон
88
18 ноября 2017 15:12
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Закон
319
18 ноября 2017 15:09
Закон
302
17 ноября 2017 19:08
Преступление не было раскрыто «по горячим следам», но сотрудниками правоохранительных органов несколько лет проводилась масштабная оперативно –... Закон
777
17 ноября 2017 17:12
По телефону 02 поступил звонок от мужчины, ставшего жертвой трех неизвестных. Звонивший пояснил, что работает в такси. Закон
347
17 ноября 2017 13:50
За организацию задержана безработная женщина. Закон
229
16 ноября 2017 15:59
Проверяются лечебные учреждения на предмет обращения беременных женщин, которые могли избавиться от плода, проверяются работники ЖКХ, связанные с... Закон
283
Происшествия
20 ноября 2017 16:19
Водитель установлен. За 5 лет управления транспортными средствами им допущено 38 административных нарушений в области безопасности дорожного движения. Происшествия
48
20 ноября 2017 14:47
В результате ДТП пострадали водитель Mitsubishi, 44 летняя женщина и 14-летний подросток, находившийся на пассажирском сиденье автомашины. После оказания помощи... Происшествия
886
20 ноября 2017 14:29
Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей. Происшествия
92
Криминал
20 ноября 2017 13:00
Сотрудники Росгвардии задержали предполагаемых злоумышленников. Криминал
134
20 ноября 2017 11:14
Возбуждено уголовное дело. Криминал
176
19 ноября 2017 11:46
Деньги они похитить не смогли. Криминал
251
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
4545
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1625
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8514
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2364
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
9486
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2763
Фоторепортажи
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1355
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1706
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1600
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1335
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2961
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2784
Мероприятия