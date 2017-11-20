В Самаре мигрантов проверили на законность их трудовой деятельности

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В ходе рейда полицейскими выявлены иностранные граждане, которые осуществляли трудовую деятельность без соответствующих патентов на работу и лица, работающие без трудовых договоров, либо имеющие поддельные квитанции об оплате НДФЛ. Нарушители привлечены к административной ответственности с последующим наложением административного штрафа.В настоящее время сотрудники отдела иммиграционного контроля проводят работу по установлению и привлечению к административной ответственности самих работодателей.Всего за три дня рейда сотрудниками Управления по вопросам миграции областного главка составлено 49 протоколов об административных правонарушениях, наложено административных штрафов в сумме 74 тысячи рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.