Я нашел ошибку
Главные новости: 
Было рассмотрено и одобрено 3 вопроса.
В Самаре прошло заседание правительства Самарской области
Организаторы форума ставят перед собой задачу создать эффективную дискуссионную площадку для обсуждения ключевых вопросов отрасли. В том числе, важнейших инициатив и программ автомобилестроения федерального и регионального значения.
В областном минпроме обсудили перспективы развития выставки-форума «Автопром. Автокомпонетны»
Максим Кравченко: "Живое общение на актуальные темы я считаю очень полезным"
Сокращение оборота объяснили продажей части ресторанов франчайзинговому партнеру.
Выручка «Макдоналдс» в России впервые за 19 лет показала годовое снижение
Смена «Политика и молодежное самоуправление» встретилась с Анатолием Вассерманом.
На iВолге участники защищают проекты и знакомятся с приглашенными региональными и федеральными экспертами
Елена Казарина: "Дискуссионная площадка дает возможность услышать разные мнения..."
Минюст решил не запрещать должникам по алиментам сдавать на права
Минюст решил не запрещать должникам по алиментам сдавать на права
Программа рассчитана до 2027 года.
Разработка нового сверхтяжелого транспортного самолета на замену Ан-124 «Руслан» внесена в госпрограмму вооружений
сегодня  Понедельник, 30 июля, 19:23
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 30/07:
USD 62.97
0.02
EUR 73.34
-0.48
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Самаре местный житель признан виновным в 112 преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков

30 июля 2018 14:17
123
Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Рустаму Туртулову. Он признан виновным в совершении 7 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённый с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», организованной группой, в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённый с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», организованной группой, в крупном размере), 104 преступлений, предусмотренных п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершённый с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», организованной группой, в крупном размере) и п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённый с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», организованной группой) и преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершённые в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что Туртулов организовал преступную группу, куда вовлек еще 7 человек, с целью сбыта наркотиков. Злоумышленник, действуя в составе организованной группы, в период с 2016 года по 2017 год незаконно сбывал различные наркотические средства, в том числе в крупном и особо крупном размерах, через тайники-«закладки», подыскиваю покупателей через сеть «Интернет».

В указанный период времени Туртулов совершил финансовые операции с денежными средствами, полученными от сбыта наркотических средств, в виде конверсии из электронных в безналичные, а в последующем – из безналичных в наличные, таким образом, что в результате были созданы условия для их последующего правомерного использования. Формально право собственности на денежные средства передавалось третьим лицам, а фактически указанные денежные средства оставались в пользовании и распоряжении обвиняемого на общую сумму более 6 миллионов рублей.

Приговором суда Туртулову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В отношении других соучастников преступлений уголовные дела выделены в отдельные производства и в настоящее рассматриваются в суде по существу.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
30 июля 2018  14:51
Незначительное, казалось бы, правонарушение обернулось реальными сроками.
По полтора года лишения свободы получили злоумышленники, укравшие ограждения и дорожные знаки с места работ «РКС-Самара»
Незначительное, казалось бы, правонарушение обернулось реальными сроками.  Закон
157
30 июля 2018  14:17
Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
В Самаре местный житель признан виновным в 112 преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков
Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.  Закон
121
30 июля 2018  13:00
В России ужесточат наказание за организацию казино без лицензии
В России ужесточат наказание за организацию казино без лицензии
Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Закон
140
27 июля 2018  18:29
Фигурантам предъявили обвинение в окончательной редакции.
СК закончил расследование уголовного дела о растрате в Роскомнадзоре
Фигурантам предъявили обвинение в окончательной редакции.  Закон
290
27 июля 2018  01:00
Это уже второе за месяц громкое расследование, связанное со структурами «Роскосмоса».
Глава НПО им. Лавочкина арестован за хищения 330 млн рублей у «Роскосмоса»
Это уже второе за месяц громкое расследование, связанное со структурами «Роскосмоса».  Закон
320
26 июля 2018  23:52
В Серпухове уволили четырех полицейских после убийства 5-летней девочки
Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлечен начальник управления участковых уполномоченных подразделения по делам несовершеннолетних... Закон
398
26 июля 2018  16:31
Руководством Росгвардии назначена служебная проверка по выяснению законность происхождения недвижимости Дмитрия Сазонова
 По предварительным данным, это поместье (Студёный овраг, 3-я линия) в его декларации отсутствует.   Закон
450
Весь список
Происшествия
30 июля 2018  14:36
По информации ГУ МВД Самарской области, 25-летний молодой человек не справился с управлением автомобиля.
Предположительно пьяный водитель на Chevrolet сбил шестерых пешеходов, в том числе четверых детей
По информации ГУ МВД Самарской области, 25-летний молодой человек не справился с управлением автомобиля.   Происшествия
99
30 июля 2018  13:25
В Красноярском районе в ДТП пострадал подросток на велосипеде Он столкнулся с вазовской легковушкой.
В Красноярском районе в ДТП пострадал подросток на велосипеде
Он столкнулся с вазовской легковушкой. Происшествия
106
30 июля 2018  12:30
В Сергиевском районе Самарской области в ДТП погиб водитель, машина загорелась
В Сергиевском районе Самарской области в ДТП погиб водитель, машина загорелась
Вазовская легковушка вылетела с дороги и врезалась в дерево.  Происшествия
120
Весь список
Криминал
30 июля 2018  16:37
По словам главы МВД Таджикистана, после наезда они напали на велосипедистов с ножами и огнестрельным оружием.
В Таджикистане преступники на автомобиле сбили семерых иностранных туристов на велосипедах, в результате чего четверо погибли
По словам главы МВД Таджикистана, после наезда они напали на велосипедистов с ножами и огнестрельным оружием.   Криминал
96
30 июля 2018  14:27
Здоровью женщины был причинен тяжкий вред. По итогам проверки принято решение о возбуждении уголовного дела.
В Самаре задержан мужчина, нанесший серьезной ножевое ранение своей сожительнице
Здоровью женщины был причинен тяжкий вред. По итогам проверки принято решение о возбуждении уголовного дела.  Криминал
96
30 июля 2018  12:58
В Самарской области наркоторговцы отправились в колонию на 10 и 11 лет Они сбывали наркотики в Октябрьске и Сызрани.
В Самарской области наркоторговцы отправились в колонию на 10 и 11 лет
Они сбывали наркотики в Октябрьске и Сызрани. Криминал
335
Весь список


Видео
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
439
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
458
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
941
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
729
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
759
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
925
Весь список

Фоторепортажи
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1387
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
1329
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3046
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2118
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
3268
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
575
Весь список

Мероприятия
На iВолге участники защищают проекты и знакомятся с приглашенными региональными и федеральными экспертами
В воскресенье мастер-классы по изготовлению дворовых конструкций из дерева пройдут в Красноглинском районе
На "Самара Арене" для болельщиков матча "Крыльев Советов" - ЦСКА подготовили развлекательную программу
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда