В Самаре местный житель признан виновным в 112 преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков

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Он признан виновным в совершении 7 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённый с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», организованной группой, в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённый с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», организованной группой, в крупном размере), 104 преступлений, предусмотренных п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершённый с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», организованной группой, в крупном размере) и п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённый с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», организованной группой) и преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершённые в особо крупном размере).Следствием и судом установлено, что Туртулов организовал преступную группу, куда вовлек еще 7 человек, с целью сбыта наркотиков. Злоумышленник, действуя в составе организованной группы, в период с 2016 года по 2017 год незаконно сбывал различные наркотические средства, в том числе в крупном и особо крупном размерах, через тайники-«закладки», подыскиваю покупателей через сеть «Интернет».В указанный период времени Туртулов совершил финансовые операции с денежными средствами, полученными от сбыта наркотических средств, в виде конверсии из электронных в безналичные, а в последующем – из безналичных в наличные, таким образом, что в результате были созданы условия для их последующего правомерного использования. Формально право собственности на денежные средства передавалось третьим лицам, а фактически указанные денежные средства оставались в пользовании и распоряжении обвиняемого на общую сумму более 6 миллионов рублей.Приговором суда Туртулову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.В отношении других соучастников преступлений уголовные дела выделены в отдельные производства и в настоящее рассматриваются в суде по существу.Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.