В Самаре местные жители, обвиняемые в предложении посредничества во взяточничестве, пойдут под суд
17 июля 2018 15:49
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По версии следствия, летом 2017 года обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, в ходе проведения сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», получили от управляющего обществом с ограниченной ответственностью денежные средства в размере 2 миллионов 500 тысяч рублей для дальнейшей передачи сотрудникам Департамента управления имуществом городского округа Самары, за содействие в продаже ему нежилого здания и земельного участка под ним, расположенных по улице Водников города Самары.
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Самарского района города Самары для рассмотрения по существу.
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