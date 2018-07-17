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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Самаре местные жители, обвиняемые в предложении посредничества во взяточничестве, пойдут под суд

17 июля 2018 15:49
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Вторым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении начальника юридического отдела ООО УК «Удача», юрисконсульта ООО «Стройтехмонтаж» и индивидуального предпринимателя, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291.1 УК РФ (предложение посредничества во взяточничестве, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, летом 2017 года обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, в ходе проведения сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», получили от управляющего обществом с ограниченной ответственностью денежные средства в размере 2 миллионов 500 тысяч рублей для дальнейшей передачи сотрудникам Департамента управления имуществом городского округа Самары, за содействие в продаже ему нежилого здания и земельного участка под ним, расположенных по улице Водников города Самары.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Самарского района города Самары для рассмотрения по существу. 
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Комментарии



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