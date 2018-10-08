В Самаре местная жительница, скинувшая 5-летнюю девочку с балкона, ответит перед судом

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По версии следствия, 21 июня 2018 года примерно в 21 час обвиняемая, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения у себя дома, нанесла 5-летней девочке множественные удары руками, ногами и молотком по туловищу и голове, а когда ребёнок выбежал на балкон и стал звать на помощь, перекинула девочку через перила балкона. Упав на землю с 3-го этажа дома, ребёнок получил множественные телесные повреждения. Люди, находящиеся на улице, незамедлительно вызвали скорую помощь, в результате чего девочку удалось спасти.В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Красноглинского района города Самары для рассмотрения по существу.В отношении обвиняемой на период предварительного следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражей. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области