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В Самаре местная жительница, скинувшая 5-летнюю девочку с балкона, ответит перед судом

8 октября 2018 19:26
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Упав на землю с 3-го этажа дома, ребёнок получил множественные телесные повреждения. Люди, находящиеся на улице, незамедлительно вызвали скорую помощь, в результате чего девочку удалось спасти.
Следственным отделом по Красноглинскому району города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении 70-летней местной жительницы, обвиняемой в "покушении на убийство малолетнего ребёнка".

По версии следствия, 21 июня 2018 года примерно в 21 час обвиняемая, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения у себя дома, нанесла 5-летней девочке множественные удары руками, ногами и молотком по туловищу и голове, а когда ребёнок выбежал на балкон и стал звать на помощь, перекинула девочку через перила балкона. Упав на землю с 3-го этажа дома, ребёнок получил множественные телесные повреждения. Люди, находящиеся на улице, незамедлительно вызвали скорую помощь, в результате чего девочку удалось спасти.

В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Красноглинского района города Самары для рассмотрения по существу.

В отношении обвиняемой на период предварительного следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражей. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 


Фото:    пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
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Комментарии



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