В Самаре матери-должницы по алиментам отправились на обязательные работы, они будут облагораживать родной район

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Сегодня, 15 мая, судебными приставами Железнодорожного района были приглашены должницы по алиментным обязательствам, которые были привлечены к административной ответственности. Им было назначено наказание в виде обязательных работ сроком от 20 до 200 часов.Женщины накопили долги перед своими детьми в среднем около 870 тысяч рублей.Фронт работ – уборка территории Железнодорожного района. Места дислокации определяет коммунальная компания. На безвозмездной основе должницам по алиментным обязательствам придется заняться благоустройством самарских улиц. За исполнением решения суда проследит пристав-исполнитель, который будет еженедельно обращаться в коммунальную компанию для проверки того, как исполняется решение суда, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.