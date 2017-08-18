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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Самаре мать с семью детьми из сгоревшего частного дома переселили в квартиру без света, газа и отопления

18 августа 2017 14:53
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Начата доследственная проверка.
17 августа на одном из федеральных телеканалов вышел видеосюжет из которого следует, что в городе Самаре многодетной семье выделена квартира, в которой отсутствует газ, электричество, вентиляция и отопление. Данная квартира была выделена Администрацией городского округа Самары после того, как сгорел частный дом, в котором проживала указанная семья – мать и ее семеро детей. Как следует из видеосюжета, в квартире отсутствуют необходимые коммуникации и она непригодна для проживания.

По данному факту первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка. В настоящее время следственная группа выехала на осмотр места происшествия. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.  
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Комментарии



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