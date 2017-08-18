В Самаре мать с семью детьми из сгоревшего частного дома переселили в квартиру без света, газа и отопления

160

По данному факту первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка. В настоящее время следственная группа выехала на осмотр места происшествия. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.