В Самаре малыш опрокинул на себя чайник с кипятком и не выжил
7 февраля 2018 19:15
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По данному факту следственным отделом по Промышленному району города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка, назначено судебно-медицинское исследование, с целью определения причины смерти ребёнка.
По предварительным данным, малыш опрокинул на себя чайник с кипятком и получил обширные ожоги тела.
В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему способствовавшие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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