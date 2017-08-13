В Самаре любитель пьяной езды может оказаться за решеткой

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При составлении протокола полицейские заметили, что от мужчины исходит резкий запах алкоголя, и предложили ему пройти медосвидетельствование. Экспертиза подтвердила - автомобилист действительно сел за руль пьяным.Сотрудники ОВД установили, что меньше месяца назад по решению мирового судьи он был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение и на полтора года лишен водительских прав.По статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» в отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело. Теперь ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.