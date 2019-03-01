В Самаре инспектор ГИБДД подозревается в получении взятки
1 марта 2019 17:11
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По версии следствия, денежное вознаграждение в размере 16 000 рублей предназначалось за внесение в экзаменационные листы проведения экзамена по первоначальным навыкам управления транспортным средством записей о сдаче данного экзамена.
В настоящий момент сотрудник полиции отстранен от исполнения должностных обязанностей. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
По факту произошедшего начальником ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенантом полиции Александром Винниковым назначено проведение служебной проверки. В случае, если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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