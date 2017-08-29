В Самаре генеральный и технический директора ОАО «КБАС» пойдут под суд за уклонение от налогов

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По версии следствия, в 2015 году сотрудники ОАО «Конструкторское бюро автоматических систем» сокрыли денежные средства организации, за счет которых должно было произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, в крупном размере, путем направления распорядительных писем в другие организации о перечислении денежных средств контрагентам, минуя расчетные счета ОАО «КБАС» в сумме более 2 миллионов 250 тысяч рублей.В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Кировского района города Самары для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.