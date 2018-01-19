В Самаре генеральный директор организации оштрафован на 140 тысяч рублей за неуплату налогов

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По версии следствия, в 2015 году подозреваемый не исполнил обязанности налогового агента по перечислению исчисленного и удержанного у налогоплательщика налога на доходы физических лиц в бюджет на сумму около 9 миллионов рублей.Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 140 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.