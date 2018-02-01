В Самаре генеральный директор АНО «Поволжская лаборатория судебной экспертизы» подозревается в коммерческом подкупе

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20 декабря 2017 года она незаконно получила от генерального директора одной из фирм 380 тысяч рублей за не направление писем в Арбитражный суд Самарской области по делу о несогласии с заключением повторной строительно-технической экспертизы.Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.