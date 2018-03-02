В Самаре гендиректор ООО «Автотранс» осужден за невыплату заработной платы работникам

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Прокуратура Ленинского района Самары поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 47-летнего генерального директора ООО «Автотранс», обвиняемого по статье "Невыплата заработной платы свыше двух месяцев".Судом установлено, что предприниматель с целью избежания уголовной ответственности за ранее совершенное преступление (неисполнение обязанностей налогового агента) и иной личной заинтересованности, не произвел выплату заработной платы и иных установленных законом выплат работникам ООО «Автотранс» в период с ноября 2016 года по март 2017 года. Общая сумма задолженности составила более 7 млн. рублей.В судебном заседании подсудимый вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, дело рассмотрено в порядке особого судопроизводства.Мировой судья, согласившись с позицией прокурора об обоснованности предъявленного обвинения, признал генерального директора предприятия виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил наказание, с учетом содержания подсудимого под домашним арестом более 7 месяцев, в виде штрафа в доход государства в размере 220 000 рублей.Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.