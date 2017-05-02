В Самаре гендиректор ООО «1245 УНР» пойдет под суд за невыплату зарплаты работникам предприятия

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По версии следствия, обвиняемый из корыстной заинтересованности не выплатил заработную плату и иные установленные законом выплаты 226 работникам предприятия, что составило более 6 миллионов рублей.Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото b-port.com