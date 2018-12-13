В Самаре двое мужчин предстанут перед судом за покушение на сбыт наркотиков через интернет
13 декабря 2018 20:34
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По версии следствия, Шатохин, являясь лидером организованной преступной группы, деятельность которой была направлена на совершение преступлений в области незаконного оборота наркотических средств, вовлек в данную группу своих знакомых, в том числе Артюма Синюка и Дениса Калинина.
Действуя в составе организованной группы, в 2017 году обвиняемые попытались сбыть более 400 грамм наркотического средства, в том числе в крупном и особо крупном размерах, через тайники-«закладки», подыскивая покупателей через сеть «Интернет».
В указанный период времени обвиняемые совершили финансовые операции с денежными средствами, полученными от сбыта наркотических средств, в виде конверсии из электронных в безналичные, а в последующем – из безналичных в наличные, таким образом, что в результате были созданы условия для их последующего правомерного использования. Формально право собственности на денежные средства передавалось третьим лицам, а фактически указанные денежные средства оставались в пользовании и распоряжении обвиняемого на общую сумму более 2, 5 миллионов рублей.
В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу.
В отношении двух других соучастников преступлений уголовные дела выделены в отдельные производства, предварительное расследование по которым продолжается.
Артем Синюк уже осужден и ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
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