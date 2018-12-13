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В Самаре двое мужчин предстанут перед судом за покушение на сбыт наркотиков через интернет
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В Самаре двое мужчин предстанут перед судом за покушение на сбыт наркотиков через интернет

13 декабря 2018 20:34
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В указанный период времени обвиняемые совершили финансовые операции с денежными средствами, полученными от сбыта наркотических средств.
Первым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении Дениса Калинина и Виктора Шатохина. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённый с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», организованной группой, в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённый с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», организованной группой, в крупном размере) и преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершённые в особо крупном размере).

По версии следствия, Шатохин, являясь лидером организованной преступной группы, деятельность которой была направлена на совершение преступлений в области незаконного оборота наркотических средств, вовлек в данную группу своих знакомых, в том числе Артюма Синюка и Дениса Калинина.

Действуя в составе организованной группы, в 2017 году обвиняемые попытались сбыть более 400 грамм наркотического средства, в том числе в крупном и особо крупном размерах, через тайники-«закладки», подыскивая покупателей через сеть «Интернет».

В указанный период времени обвиняемые совершили финансовые операции с денежными средствами, полученными от сбыта наркотических средств, в виде конверсии из электронных в безналичные, а в последующем – из безналичных в наличные, таким образом, что в результате были созданы условия для их последующего правомерного использования. Формально право собственности на денежные средства передавалось третьим лицам, а фактически указанные денежные средства оставались в пользовании и распоряжении обвиняемого на общую сумму более 2, 5 миллионов рублей.

В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу.

В отношении двух других соучастников преступлений уголовные дела выделены в отдельные производства, предварительное расследование по которым продолжается.

Артем Синюк уже осужден и ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 


Фото:   пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области 
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13 декабря 2018  20:34
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