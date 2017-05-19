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В Самаре два мошенника получили более 40 млн рублей за продажу несуществующих семечек

19 мая 2017 21:27
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Суд признал их виновным и назначил одному - наказание по совокупности преступлений в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы, другому - 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговором Ленинского районного суда Самары признаны виновными по статье "Мошенничество в особо крупном размере", Александр Дорофеев (2 эпизода) и Сергей Панеев (3 эпизода).

Судом установлено, что Дорофеев, действуя по доверенности в качестве представителя ООО «ПримавераАГРО», и Панеев, являясь заместителем руководителя этой организации, в 2014 году заключили с ИП Жидковым Р.Н. договор на продажу более 3 тысяч тонн семян подсолнечника. Во исполнение договора индивидуальный предприниматель перечислил ООО «ПримавераАГРО» 33 600 000 руб. Однако товар поставлен не был, организация еще на момент заключения договора не обладала необходимым количеством сырья, подсудимые не имели намерений и реальной возможности исполнять взятые на себя обязательства по договору.

Таким образом, Дорофеев и Панеев совершили мошенничество в особо крупном размере.

При аналогичных обстоятельствах совершено хищение денежных средств ООО «ТД «Изобилие» на сумму 8 000 000 рублей.

Кроме того, Панеев признан виновным в том, что являясь заместителем директора ООО «ПримавераАГРО», заключил от имени директора ООО «ПримавераАГРО» агентский договор. По условиям договора ООО «ПримавераАГРО» должно было совершать в интересах ООО «Стройкомплект» закупку, доставку, хранение зерна ячменя. Сотрудниками ООО «СтройКомплект» были перечислены на расчетный счет ООО «ПримавераАГРО» денежные средства в сумму 4 200 000 рублей, которые в дальнейшем Панеев обратил в свою пользу, причинив ООО «СтройКомплект» ущерб на указанную сумму.

Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимых виновными и назначил Дорофееву наказание по совокупности преступлений в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы, Панееву - 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры. 
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Комментарии



Закон
19 мая 2017  21:27
Суд признал их виновным и назначил одному - наказание по совокупности преступлений в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы, другому - 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
В Самаре два мошенника получили более 40 млн рублей за продажу несуществующих семечек
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