В Самаре доцент Самарского государственного медицинского университета пойдет под судом за получение взятки от студентов

134

По версии следствия, в январе 2017 года она получила от 29-ти студентов взятку в 15 тысяч рублей за проставление в зачетной книжке записи, свидетельствующей об отсутствии задолженностей, равно свидетельствующей о сдаче зачета без фактической проверки знаний по дисциплине.В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.