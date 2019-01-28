В Самаре должностные лица ЗАО НПФ «Самарские Горизонты» подозревается в уклонении от уплаты налогов
28 января 2019 15:53
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По версии следствия, в период с 2015 года по 2016 год должностные лица ЗАО НПФ «Самарские горизонты» уклонились от уплаты налогов на добавленную стоимость на общую сумму более 5 миллиона рублей, путем не предоставления налоговых деклараций, а также в связи с применением упрощенной системы налогообложения, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
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